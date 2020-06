Gozzano, la battaglia legale continua: pronto il ricorso al TAR contro la retrocessione

La battaglia legale del Gozzano per mantenere la Serie C dopo la decisione del Consiglio Federale, che ha decretato la retrocessione in Serie D delle ultime dei tre gironi, va avanti. Nonostante il primo ricorso sia stato bocciato, come prevedibile, dal Collegio di Garanzia dello Sport la società piemontese non ha perso le speranze e prepara il ricorso al Tar del Lazio che dovrà essere presentato entro il 3 luglio. Lo riferisce La Stampa.