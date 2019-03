Granoche: "Dispiace vedere bomber come Cacia o Tavano in Serie C"

Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Pablo Granoche, bomber della Triestina e del Girone B, ha analizzato la presenza di grandi attaccanti in Serie C a ZonaCalcio.net: “Dispiace vedere attaccanti come Cacia, Castaldo, Caracciolo, Tavano, Maccarone e Moscardelli relegati in Serie C, con i quali c’è sempre stata battaglia per il titolo di canonniere in B. Tutti noi abbiamo fatto una scelta di vita, puntando a vincere il campionato con le nostre squadre, e calandoci in una C dove contano agonismo e tenacia più che il bel gioco. Bisogna avere un determinato atteggiamento a prescindere dall’età".