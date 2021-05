Granoche dopo l'eliminazione: "Questa era l'ultima occasione per lottare per la B con la Triestina"

Sono parole d’addio quelle del centravanti Pablo Granoche dopo la sconfitta e l’eliminazione dai play off della sua Triestina ieri sera contro la Virtus Verona: “Si tratta di una grandissima delusione, le aspettative erano alte, ci tenevamo tanto e poi avevamo due risultati su tre a disposizione. Il boccone è tosto da mandar giù è difficile trovare anche delle spiegazioni. - continua l’esperto calciatore – Ci tenevo tanto, sono in scadenza di contratto e probabilmente questa era la mia ultima occasione per lottare per la Serie B con questa maglia. Ho tanto da pensare in questi giorni, mi sento bene fisicamente, farò una valutazione questa estate, adesso pensare al futuro sinceramente faccio fatica. A mente fredda analizzerò quello che verrà. Intanto ci tengo a ringraziare la società che in quest'anno così difficile non ci ha fatto mai mancare niente. È un boccone amaro anche per loro e per i tifosi, abbiamo deluso le aspettative".