ufficiale Vigasio, colpo in attacco. Arriva l'esperto centravanti Granoche

Terminata l’esperienza alla Triestina per il centravanti Pablo Granoche non ci sarà il ritiro dal calcio giocato, ma una nuova avventura in Serie D. Il classe ‘83 infatti ha firmato un contratto con il Vigasio, club veneto che milita in Eccellenza.