Gubbio, arriva la svolta? La prima vittoria stagionale deve essere un segnale

vedi letture

Un momento critico per il Gubbio, un momento in cui si è detto tutto e di più, c'è stato persino chi, e no all'interno della società, ha messo in discussione mister Vincenzo Torrente.

Ma la squadra, forse nel momento più difficile, ha saputo reagire, battendo il Ravenna 1-2 in terra romagnola. Una svolta, un campionato che può iniziare anche con ritardo, ma che deve iniziare: domenica un altro banco di prova, la prova del nove.

Intanto, però, Torrente si gode il momento: "E' stata una grande prestazione, la vittoria è stata meritata per quando visto e importante per il morale e la classifica. I ragazzi avevano bisogno di vincere, serviva questo per sbloccarci mentalmente. Non abbiamo mai mollato, neppure con il gol subito, ci abbiamo creduto fino alla fine e ce l'abbiamo fatta: la classifica è bugiarda, meriteremmo qualche punto in più, ma abbiamo intrapreso un bel cammino. Il nostro campionato è iniziato ora, serve continuità".