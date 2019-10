© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Gubbio Sauro Notari ha parlato della scelta di puntare sul ritorno di Vincenzo Torrente in panchina e Stefano Giammarioli come direttore sportivo per risollevare una situazione difficile: “Ormai da due settimane avevo in mente questo cambio, ho traccheggiato fino a quando non siamo arrivati al punto in cui non potevo fare altro. Speravo che Torrente tornasse qui, l’ho sempre stimato e ho un buon rapporto con lui da sempre. Ho pensato che fosse la persona più giusta e accreditata in questo momento per risollevare la situazione, stessa cosa dicasi per Giammarioli. - continua Notari come riporta Gubbiofans - Nel calcio non c’è poi nulla di scontato, non ho una bacchetta magica e non so se ho fatto bene o male, ma se c’è chi ne sa più di me si faccia avanti, le porte sono aperte”.