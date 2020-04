Gubbio, Torrente: "In C gli stipendi non si toccano. Serve un Fondo di Solidarietà"

Intervistato dall'edizione genovese de La Repubblica il tecnico del Gubbio Vincenzo Torrente ha parlato della questione del taglio degli stipendi spiegando che in Serie C una decisione simile non può essere adottata e che serve una mano da parte delle categorie più importanti per permettere al sistema di reggersi: “Monza, Vicenza, Bari e Reggina sono entità a parte rispetto al resto della Serie C. In squadra ho giocatori che prendono 1500 euro al mese ed è questa la vera Serie C. Senza quattro mensilità come si fa a pensare che si possano pagare mutui o affitti? - continua Torrente - In C gli stipendi non si toccano. La Serie A deve dare una mano, mutualità e serve costituire un Fondo di Solidarietà"