Salutate la capolista: Padova, la rivincita di Sullo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Terza giornata di Serie C ormai andata in archivio, con un Padova che, nel monday night, ha battuto il Modena centrando la terza vittoria consecutiva, che significa vetta del Girone B in solitaria con pieno punteggio. Certo, fare bilanci adesso è prematuro e quasi inutile, ma il segnale a questo torneo i biancoscudati, rinnovati in toto dopo la retrocessione dalla B, il loro segnale lo hanno dato.

La scommessa Sullo - Tanti nomi blasonati, in estate, erano stati accostati alla panchina veneta, ma alla fine il neo Ds Sogliano ha optato per Salvatore Sullo: una scommessa, per la prima volta su una panchina professionistica. E su una panchina che scotta, viste le ambizioni della piazza. Ma senza troppe parole, il tecnico si è messo a lavoro, e i frutti sono stati ora raccolti.

Le parole del mister a fine gara - Come riferisce il Corriere del Veneto, lo stesso Sullo, a margine del confronto, non le ha mandate a dire: "Ho tanti giocatori che meriterebbero di giocare ma di sicuro giocheranno più avanti perché la stagione è lunga. Credo che dobbiamo migliorare molto sotto il profilo della prestazione, ma sinora abbiamo vinto tre partite con un allenatore che tutti dicevano che avrebbe fatto questo o quello… Dobbiamo riuscire ad essere bravi ed equilibrati, non ho bisogno di gestire il gruppo, fino a oggi ho persone eccezionali che stanno facendo un gran campionato. Abbiamo una squadra nuova che ha vinto sempre, ma abbiamo appena iniziato. Aspettiamo quello che succederà, ma continuiamo a lavorare e migliorare".