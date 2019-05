Tuttosport sui playoff di Serie C: "Baldini all'assalto della Pro"

© foto di Matelli

Secondo turno dei playoff promozione in Serie C in programma quest'oggi e Tuttosport dedica spazio alla terza serie analizzando una delle favorite per la corsa alla B la Carrarese. "Baldini all'assalto della Pro" è il titolo scelto dal quotidiano sportivo, che poi scrive: "A Vercelli la mia Carrarese - ha detto ieri il tecnico dei marmiferi in conferenza stampa - deve assolutamente vincere e può riuscirci".

Spazio anche alle parole del tecnico delle bianche casacche Vito Grieco: "Una finale molto insidiosa e che dovremo giocare all'attacco".