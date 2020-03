Il calcio si ferma! Ecco tutte le partite di Serie C (Girone B) che saranno rinviate

Catanzaro-Bari conclusa pochi minuti fa, sarà l'ultima partita che vedremo per un lungo periodo. Come annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai tempi del coronavirus anche il calcio viene sospeso. Il consiglio FIGC di domani non potrà fare altro che ratificare questa decisione: ecco tutte le partite di Serie C (Girone B, già fermo dallo scorso 23 febbraio) in programma da qui al 3 aprile, destinate inevitabilmente a essere rinviate.

Giornata 27 (recupero già programmata per l'11 marzo)

Arzignano-Padova

Piacenza-Sambenedettese

Feralpisalò-Carpi

Giornata 31 - 14/15 marzo

Fano-Triestina

Cesena-Ravenna

Fermana-Rimini

Reggiana-Modena

Virtus Verona-SudTirol

Gubbio-Vis Pesaro

Carpi-Imolese

Vicenza-Sambenedettese

Feralpisalò-Arzignano

Padova-Piacenza

Giornata 28 (recupero già programmata per il 18 marzo)

SudTirol-Feralpisalò

Carpi-Gubbio

Modena-Arzignano

Rimini-Fano

Sambenedettese-Cesena

Vis Pesaro-Virtus Verona

Imolese-Fermana

Vicenza-Piacenza

Ravenna-Padova

Triestina-Reggiana

Giornata 32 - 21/22 marzo

Cesena-Fermana

Arzignano-Fano

Modena-Gubbio

Padova-Vicenza

Sambenedettese-Reggiana

SudTirol-Imolese

Piacenza-Virtus Verona

Ravenna-Carpi

Triestina-Feralpisalò

Vis Pesaro-Rimini

Giornata 33 - 25 marzo

Fano-Modena

Carpi-Arzignano

Gubbio-Piacenza

Imolese-Vis Pesaro

Rimini-Sambenedettese

SudTirol-Padova

Virtus Verona-Fermana

Feralpisalò-Ravenna

Vicenza-Triestina

Reggiana-Cesena

Giornata 33 - 28/29 marzo

Virtus-Verona-Modena

Arzignano-Rimini

Cesena-Gubbio

Ravenna-Vicenza

Sambenedettese-SudTirol

Triestina-Imolese

Fermana-Carpi

Padova-Feralpisalò

Piacenza-Fano

Vis Pesaro-Reggiana

Giornata 29 (recupero già programmata per il 1° aprile)

Fermana-Modena

Fano-Carpi

Feralpisalò-Imolese

Gubbio-SudTirol

Piacenza-Vis Pesaro

Virtus Verona-Sambenedettese

Arzignano-Ravenna

Cesena-Rimini

Padova-Triestina

Reggiana-Vicenza