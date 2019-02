Il caso Modena si ripete: il Matera non si presenta, sarà escluso dalla C

© foto di Giuseppe Scialla

La corsa del Matera, salvo sorprese davvero clamorose, finisce qui. Il club lucano, come preannunciato dal presidente Lamberti, non si è presentato in campo contro la Cavese questa sera: sono trascorsi pochi attimi fa i 45 minuti di attesa che l'arbitro deve attendere prima di attestare il forfait. 3-0 per la Cavese, quarta assenza in questo campionato per i lucani, che a questo punto saranno estromessi. Il caso Modena si ripete, soltanto un anno dopo.