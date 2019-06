Il Catanzaro guarda verso Reggio Calabria: piacciono Baclet e De Falco

Fonte: TuttoC.com

Il Catanzaro getta l'occhio su Reggio Calabria, dove qualche pezzo pregiato potrebbe essere ceduto dal club amaranto in vista di una mini-rivoluzione. I giallorossi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, avrebbero messo gli occhi sui possibili partenti dallo Stretto Alain Baclet e Andrea De Falco. Attaccante e centrocampista non avrebbero del tutto convinto in casa Reggina, ma potrebbero fare al caso del Catanzaro.