© foto di Andrea Rosito

In un’intervista rilasciata a Il Romanista il presidente della Reggina Luca Gallo oltre a parlare della propria fede giallorossa è tornato sull’acquisto dei calabresi e sugli obiettivi ambiziosi che ha per il club: “Ero a un passo dall’acquisto della Sambenedettese, ma le cose andavano a rilento e mi dissero che c’era l’opportunità di comprare la Reggina. Così chiusi con la società calabrese, un gesto d’amore verso la terra dei miei genitori. - conclude Gallo – L’obiettivo è riportare la Reggina in Serie A e ci riusciremo”.