Il rilancio delle Aquile del Sud. Da Catanzaro un segnale alla Reggina

La classifica del Girone C di Lega Pro racconta di una Reggina padrona del raggruppamento. Dietro i calabresi, però, le altre squadre non sembrano intenzionate ad arrendersi, sfruttando al meglio le opportunità del mercato. Una delle più attive, al netto della rivoluzione totale che sta riguardando il Catania, è il Catanzaro del presidente Floriano Noto.

Salutato Auteri e affidata la squadra a Gianluca Grassadonia, la società giallorossa ha deciso di rilanciare le proprie ambizioni rinnovando la rosa della prima squadra secondo le esigenze del nuovo tecnico. Da qui sono arrivate cessioni importanti come quella di Nicastro e Figliomeni ( Mangni è ad un passo del Cesena anche se non è ancora ufficiale ), ma anche tanto lavoro in entrata il cui primo tassello è arrivato proprio poche ore fa con l'arrivo da Viterbo di Zhivko Atanasov , centrale difensivo bulgaro che in terza serie ha dimostrato di essere un assoluto fattore. Il restyling delle Aquile del Sud è, però, tutt'altro che terminato. L'intenzione del ds Logiudice è, infatti, quella di portare a casa anche un laterale di difesa (Contessa della Feralpisalò in pole), un centrocampista di qualità più un paio di tasselli in avanti.

Per la mediana il nome caldo, rilanciato quest'oggi dal Corriere dello Sport, è quello di Francesco Corapi oggi al Trapani ma nelle ultime stagioni protagonista della rinascita del Parma oggi in Serie A. Per l'attacco invece i nomi sono due: Matteo Di Piazza del Catania e Salvatore Caturano dell'Entella. Per il primo la rivoluzione etnea di cui si fa un gran parlare potrebbe essere un elemento positivo nella direzione del buon esito della trattativa, mentre per il secondo i contatti sono costanti e continui e la sensazione è che il corteggiamento possa finire nel migliore dei modi.

