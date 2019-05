© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Archiviata la promozione in Serie B per la Juve Stabia inizia la fase di programmazione in vista del prossimo anno. Calciomercato compreso. In quest'ottica un primo colpo potrebbe essere una vecchia conoscenza del 'Menti'. Si tratta, secondo quanto riportato da TuttoB, di Luigi Vitale, laterale mancino approdato all'Hellas lo scorso gennaio dalla Salernitana, ma che nella stagione 2013/2014 ha vestito la maglia delle Vespe.