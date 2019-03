© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Cherubini, responsabile del progetto U23 della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: "La maggioranza dei calciatori presenti nella nostra rosa proviene dal settore giovanile bianconero. Solo in alcuni casi abbiamo fatto degli investimenti su ragazzi provenienti da altri club e questo perché si trattava solo di elementi di prospettiva e di futuro interesse per la prima squadra. Al centro del nostro progetto c'è infatti la crescita dei calciatori in funzione della prima squadra. Lo stesso presidente Agnelli, alcune settimane fa parlando con i ragazzi, ha detto loro che devono prima di tutto sentirsi a tutti gli effetti calciatori della Juventus e poi di pensare solo e soltanto al traguardo della prima squadra. Perché il risultato in se non è l'obiettivo primario di una seconda squadra. Il futuro del progetto delle seconde squadre? Vogliamo continuare, ma è importante che nel prossimo futuro anche altri club si facciano avanti. Solo così si potrà dare stabilità al progetto".