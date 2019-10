Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quinto risultato utile di fila quest'oggi per la Juventus U23 nel recupero di Vercelli. In sala stampa arriva l'analisi di mister Fabio Pecchia, come raccolto dai colleghi di juventusnews24.com: "Non era facile. La Pro Vercelli è una squadra reduce da un momento positivo, aveva entusiasmo e qualità. La partita è stata sempre viva, loro hanno preso il palo, noi l’abbiamo sbloccata con una grande giocata di Stefano (Beltrame, ndr) che ha rotto gli equilibri. La Pro è sempre stata dentro la partita, noi siamo stati bravi a difenderci". Il tecnico bianconero ha quindi proseguito parlando della rosa e degli obiettivi stagionali: "Non c’è tempo di guardarsi intorno, il mese di ottobre è già passato. Pensiamo alle prossime sfide. Ho bisogno di tutta la rosa per la gestione delle risorse fisiche. Mi piace dare continuità alla squadra, non cambiare troppo, però in queste situazione è impossibile mantenere determinati ritmi: in 21 giorni abbiamo giocato 7 partite. Ho fatto rotazioni e chi ho chiamato in causa ha dato il suo contributo. Tutti devono essere concentrati perché ho bisogno di tutti".