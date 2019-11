L'ex Lucchese Favarin: "La governance Ghirelli ha dato migliorie alla C"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di tuttoc.com, oltre a una panoramica globale sulla C, l'ex tecnico della Lucchese Giancarlo Favarin, ha parlato sì della sua esperienza a Lucca, ma anche delle nuove regole che sembrano aver minimizzato le problematiche che sarebbero potute sorgere con Rieti e Avellino: "Da gennaio in poi quando siamo stati lasciati praticamente da soli privi praticamente di tutto, ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di fare il possibile per portare al termine la stagione. C'è stata grande compattezza fra lo staff tecnico, giocatori e il resto del club rimasto, cioè il direttore Antonio Obbedio e la segretaria Marcella Ghilardi. Certi risultati arrivano, soltanto se ci c'è un gruppo di grandi uomini, sono orgoglioso di aver allenato questi giocatori a cui sono molto legato. I casi di Rieti ed Avellino sono stati una sorta di mosche bianche, sembra che venga trovata una soluzione. Sono state stabilite delle regole precise, la governance Ghirelli in questo senso ha prodotto dei miglioramenti rilevanti"