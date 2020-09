La Carrarese perde in amichevole con l'Inter. Il club toscano ironizza sui marcatori nerazzurri

vedi letture

Esilarante diretta social quella della Carrarese, che ieri è caduta per mano dell'Inter a margine di una prestigiosa amichevole giocata a "San Siro".

Strapazzata la formazione toscana, due categorie di differenza non sono poche, ma i gialloblù non si sono abbattuti, e hanno ironizzato sui social in merito al tabellino del match: annunciando i marcatori, in occasione del sesto gol, hanno candidamente ammesso di non aver capito l'autore della rete. Salvo poi correggere anche il risultato finale: non 6-0 ma 7-0.