La Lega Pro per i nonni. Ghirelli: "E' il campionato delle famiglie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

60 squadre in campo per 60 club che dedicano l’ottava giornata di andata del campionato Serie C, nei tre giorni in cui si disputa dal 5 al 7 ottobre, a tutti i nonni. La Lega Pro ricorda oggi, più di sempre, i nonni e la loro funzione sociale nel giorno della loro festa nazionale.

Saranno varie le iniziative organizzate dalle società della C per ringraziare i nonni.

“E’ un campionato con le famiglie - spiega Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro - che diventano sempre più numerose sugli spalti. I nonni, in particolare, saranno “ospiti” speciali perché sono figure speciali e spesso sono coloro che avvicinano i nipoti al calcio.

Il turno di C è dedicato a tutti i nonni e in particolare a nonna Ilda, tifosa della Reggiana, nata nella stessa data di fondazione del club, il 25 settembre 1919. Sono testimonianze di passione, storia e tradizioni per un calcio di valori”.