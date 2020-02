vedi letture

La Lega Pro presente al summit in FIGC con la Federazione maltese

Nell’ambito del protocollo sottoscritto tra la FIGC e la Federazione maltese si è tenuto oggi a Roma un incontro di lavoro per approfondire alcune tematiche tecniche in un’atmosfera di grande cordialità. Anche la Lega Pro con il Presidente Francesco Ghirelli e il Segretario Generale Emanuele Paolucci erano presenti. Nel novembre scorso il Presidente della Federazione maltese Bjorn Vassallo ha fatto visita alla Lega Pro nella sede di Firenze per un confronto sullo sviluppo di specifica e forte sinergia tra il calcio maltese e quello italiano in un progetto di crescita del calcio professionistico.