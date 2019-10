Lecco, il primo colpo della nuova gestione potrebbe essere Gomez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto rivelato dai colleghi di TuttoC.com il primo colpo del nuovo Lecco, che ripartirà con Gaetano D'Agostino in panchina e Domenico Fracchiolla come ds, potrebbe essere l'ex Hellas Verona Juan Ignacio Gomez Taleb, meglio noto come Juanito Gomez. L'argentino classe '85 nella passata stagione ha giocato con la Sicula Leonzio.