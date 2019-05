Lega Pro, domani Ghirelli incontra le nove società neopromosse

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Concluso il campionato di Serie D con tutti i verdetti sul fronte delle società promosse in Lega Pro, il presidente Francesco Ghirelli ha fissato per la giornata di domani, presso gli uffici della Serie C, un incontro con le nove società che il prossimo anno prenderanno parte alla stagione 2019/2020. "L'incontro con le società neopromosse oltre ad essere un benvenuto in Serie C è un incontro per offrire tutte le informazioni per l'iscrizione al campionato e per accompagnare i club nel passaggio al calcio professionistico. Entrare a far parte di un gruppo eterogeneo e bello come la nostra Lega significa anche seguire una nuova direzione. Noi abbiamo svoltato, facciamo come Lega un servizio per il calcio italiano. Formiamo giovani calciatori, giovani allenatori, giovani dirigenti e giovani arbitri. Il passato si è concluso ed assieme vivremo una nuova stagione con altre piazze di prestigio per dar vita ad un campionato che unisce la storia all'innovazione con il tratto distintivo che è l'unicità".