LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Catania, risoluzione con Lovric

22:07 - Borello si trasferisce al Cesena - Giuseppe Borello, attaccante classe '99, si trasferirà in prestito al neopromosso Cesena. Lo comunica il Crotone.

21.20 - Catania, risoluzione con Lovric - Il Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Dragan Lovric, che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra.

21.01 - Renate, dal Bologna arriva Militari - Attraverso una nota ufficiale, il Renate comunica di aver ricevuto a titolo temporaneo dal Bologna il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1999 Alessio Militari.

19.30 - Doppio arrivo in casa Rende - Attraverso una nota ufficiale, il Rende comunica gli ingaggi del difensore Maicol Origlio, classe '97, nella scorsa stagione al Monza e alla Giana Erminio, e di Fabio Morselli, attaccante classe '98, reduce dall'esperienza con l'Alma Juventus Fano.

19.29 - Sicula Leonzio, c'è il ritorno di De Rossi -La Sicula Leonzio rende noto di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Andrea De Rossi, nato a Roma il 16 settembre 1994.

18.52 - Robur Siena, dal Torino arriva Oukhadda - Shady Oukhadda è un nuovo giocatore della Robur Siena. Come riferisce il club, il centrocampista classe 1999, che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino destro, arriva in prestito dal Torino.

18.27 - Ravenna, dall'Empoli ecco Ricchi - Attraverso una nota ufficiale, il Ravenna comunica di raggiunto l’accordo con l’Empoli per il trasferimento temporaneo di Niccolò Ricchi fino al 30 giugno 2020 .

18.27 - Lecco, biennale per Scaccabarozzi - Attraverso una nota ufficiale, il Lecco comunica il tesseramento di Jacopo Scaccabarozzi, che arriva in bluceleste a titolo definitivo. Il classe 1994 ha sottoscritto un contratto biennale.

17.41 - Paganese, tesserato Mattia - La Paganese comunica di aver stipulato un contratto fino a giugno 2020, con il difensore Simone Mattia, classe 96 nella passata stagione al Rieti.

17.40 - Teramo, ecco Cancellotti dal Cittadella - E' il Cittadella a comunicare che Tommaso Cancellotti è stato trasferito al Teramo. Il club abruzzese rende poi noto che l'accordo con il giocatore sarà in essere fino al 30 giugno 2021.

17.36 - Fermana, arriva Giorgio per il centrocampo - Con una nota ufficiale, la Fermana ufficializza l'arrivo del centrocampista Omar Giorgio, classe 2001, che è stato riscattato dalla Lodigiani dopo il prestito dello scorso anno.

17.35 - Pianese, dalla Ternana arriva Zagaria - La Pianese rende noto di aver tesserato il calciatore Gabriele Zagaria. Difensore, classe 200, proviene dalle giovanili della Ternana.

17.00 - Guadagno è un volto nuovo della Cavese - La Cavese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive a titolo definitivo per due anni con opzione per il terzo, del centrocampista classe 2000 Gianmaria Guadagno, proveniente dall’Atalanta.

16.30 - Riccardo Maniero - Il Novara comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, dell’attaccante classe '87 Riccardo Maniero al Pescara.

16.29 - Doppio arrivo in casa Pianese - Attraverso una nota ufficiale, la Pianese comunica di aver raggiunto un accordo con Matteo Figoli, centrocampista classe 2000 dello Spezia, e con Davide Seminara, terzino sinistro classe 1998 prelevato dall'Empoli.

16.28 - Virtus Verona, Pinton torna in prestito - Hellas Verona e Virtus Verona hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del prestito di Matteo Pinton, difensore classe 1998 già lo scorso anno alla corte di Gigi Fresco

16.27 - Giana Erminio, dal Monza arriva in prestito Otelè - Con una nota ufficiale, la Giana Erminio comunica di aver acquisito dal Monza, con la formula del prestito sino al 30 giugno 2020, le prestazioni sportive del centrocampista classe 2000 Hervè Magloire Otelè Nnanga.

15.20 - Cavese, colpo in prospettiva: c'è D'Andrea - Attraverso una nota ufficiale, la Cavese comunica di aver tesserato il portiere Alessandro D’Andrea, proveniente dal Napoli.

15.15 - Anastasio torna al Monza - Armando Anastasio torna a vestire la maglia del Monza. Dopo il prestito della scorsa stagione, il club brianzolo ha ingaggiato a titolo definitivo dal Napoli il difensore classe '96, che ha firmato un contratto fino a giugno 2023.

14.49 - Lecco, annuale per Andrea Migliorini - Andrea Migliorini è un nuovo giocatore del Lecco. Il centrocampista classe '88, nella scorsa stagione alla Cavese, ha firmato un contratto fino a giugno 2020.

14.40 - Cesena, preso Karlo Butic dal Torino - Il Cesena FC comunica di aver acquisito il calciatore Karlo Butic a titolo temporaneo dal Torino. L’attaccante croato nato a Zara il 21 agosto 1998 è reduce dalla sua prima stagione tra i professionisti in serie C (divisa tra Ternana e Arezzo), dove ha collezionato complessivamente 16 presenze. Dopo l’esordio nella serie B croata, con la maglia dello Zadar (sei centri in 28 gare) Butic è approdato in Italia dove ha disputato due campionati Primavera, con Inter e Torino, e proprio con i granata è esploso nella stagione 2017/18 mettendo a segno 20 reti in 29 partite.

14.04 - Virtus Verona, rinnovo triennale per Danti - Domenico Danti e la Virtus Verona ancora insieme. L'attaccante classe '89 ha infatti sottoscritto un nuovo contratto con il club rossoblu su base triennale.

13.44 - Piacenza, Cacia torna a casa - La Società Novara Calcio comunica a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, dell’attaccante Daniele Cacia, classe 1983, alla Società Piacenza Calcio 1919.

13.24 - Paganese, addestramento tecnico per Pelliccia - La Paganese Calcio 1926 comunica che il difensore Salvatore Pelliccia ha sottoscritto un contratto di addestramento tecnico. Il classe 2000 proviene dal settore giovanile azzurrostellato, nella scorsa stagione in forza al Taranto (34 presenze).

13.22 - Virtus Verona, contratto annuale per Odogwu - Raphael Chidi Odogwu torna a vestire la maglia della Virtus Verona. L'attaccante nigeriano classe '91 aveva già giocato con i rossoblu dal 2008 al 2014. Nelle ultime tre stagioni è stato protagonista con l'Arzignano, che ha trascinato in Serie C. Odogwu, già a segno ieri in amichevole col Chievo, ha sottoscritto un contratto valido fino a giugno 2020.

13.00 - Arzignano, per la difesa arriva Pasqualoni - L'Arzignano Valchiampo ha comunicato ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 1994 Danilo Pasqualoni. Il giocatore veste per quattro stagioni i colori della Lupa Roma tra Serie D e Lega Pro. Catanzaro, Reggina, Pro Piacenza e, nella seconda parte della scorsa stagione, Südtirol-Alto Adige le altre maglie indossate da Pasqualoni tra Lega Pro e Serie C.

11.09 - Fermana, tesserato Nicolò Renzi- La Fermana ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del giovane estremo difensore classe 2002 Nicolò Renzi dal Frosinone. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Corridiense è poi passato al Tolentino prima del passaggio al club laziale, dove ha vissuto tre importanti stagioni nel settore giovanile.

10.58 - Bari, fatta per Corsinelli. Al Piacenza va Nannini - La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito dal Piacenza Calcio i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Corsinelli (Viareggio, 21 novembre 1997), Contestualmente, la SSC Bari ha ceduto in prestito al Piacenza Calcio i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Cosimo Nannini (Bagno a Ripoli, 4 gennaio 1999).

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

20:59 - Paganese, rinnova Stendardo - La Paganese ha comunicato di aver definito l’ingaggio con Mariano Stendardo che vestirà la maglia azzurrostellata anche per la stagione 2019/2020.

19:33 - Triestina, acquistato Giorico dal Carpi - La Triestina ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Daniele Giorico dal Carpi. Il centrocampista ha firmato un accordo fino al 2021.

19:21 - Sicula Leonzio, preso Sicurella - La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Giuseppe Sicurella,classe '94.

18:57 - Reggina, colpo in attacco: arriva Reginaldo - La Reggina ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo dell'attaccante Reginaldo, classe '83, nella scorsa stagione al Monza. Il brasiliano ha firmato un contratto annuale.

18:44 - Imolese, preso il portiere Libertazzi - L'Imolese ha annunciato l'arrivo di Davide Libertazzi, portiere classe '95, nella passata stagione al Fiorenzuola.

18:23 - Como, rinnova De Nuzzo - Il Como comunica di aver confermato con contratto biennale Gabriele De Nuzzo, classe '99.

18:19 - Pergolettese, arriva Malcore per l'attacco - La Pergolettese ha annunciato l'arrivo del centravanti Giancarlo Malcore dal Cittadella.

18:14 - Picerno, colpo Marzegli in attacco - Il Picerno ha annunciato l'arrivo dell'attaccante classe '86 Adriano Marzeglia lo scorso anno alla Pro Sesto.

17:27 - Cavese, arriva D'Ignazio dal Napoli - La Cavese ha ufficializzato l'arrivo in prestito del terzino sinistro Luigi D’Ignazio dal Napoli.

17:03 – Virtus Verona, preso Vannucci. Rinnovano in 7 - Prime mosse sul mercato da parte della Virtus Verona dopo la riammissione in Serie C. Il club veneto ha annunciato l’arrivo del difensore Diego Vannucci, classe ‘88 del Renate, e ben sette rinnovi di contratto: Ciro Sirignano, difensore classe ‘85, Daniel Onescu, centrocampista classe ‘93, Stefano Casarotto, centrocampista classe ‘96, Luca Lavagnoli, centrocampista classe ‘86, Luca Manarin, attaccante classe ‘95,, Jacopo Rossi, difensore classe ‘96, ed Edoardo Merci, centrocampista classe ‘99.

16:20 - Modena, arriva Pacini - Il Novara ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Francesco Pacini, portiere classe '95, al Modena.

16:16 - Imolese, Artioli per il centrocampo - L'Imolese comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Spal, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Artioli per la prossima stagione.

16:06 - La Pistoiese prende Dametto - La Pistoiese ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo del difensore Paolo Dametto, classe '93, che ha firmato un contratto annuale.

15.54 - Olbia, dal Cagliari arriva in prestito Lella Con una nota ufficiale, l'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Nunzio Lella. Il centrocampista classe 2000 arriva all'Olbia in prestito annuale dal Cagliari.

15.34 - Virtus Verona, dal Chievo torna Danieli E' il Chievo Verona a comunicare di aver ceduto in prestito fino al 30/06/2020 le prestazioni sportive del centrocampista classe '98 Nicola Danieli alla Virtus Verona, squadra per la quale ha giocato anche nella scorsa stagione.

15.29 - Reggina, dal SudTirol arriva De Rose Il Südtirol comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Reggina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco De Rose, 32enne centrocampista calabrese che lascia il Club biancorosso dopo una stagione.

15.20 - Imolese, dalla Roma arriva Valeau Attraverso una nota ufficiale, l'Imolese comunica di aver raggiunto un accordo con la Roma per la cessione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Lorenzo Valeau.

15.19 - Tumminelli-Gozzano ancora insieme Seconda stagione nel Gozzano anche per Mattia Tumminelli. Il calciatore classe 1997 ha collezionato 30 presente e un goal con la maglia rossoblù, e ha rinnovato il suo contratto.

15.14 - Terzo acquisto per la Giana, ecco Gioè La Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Bryan Gioè, con un contratto biennale che lo legherà ai biancazzurri sino al 30 giugno 2021.

15.06 - Vis Pesaro, c'è Adorni in difesa La Vis Pesaro comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Lorenzo Adorni, terzino destro, nato a Parma il 01/12/1998, con un contratto biennale-

14.18 - Imolese, c'è Della Giovanna L’Imolese comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Spal, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Della Giovanna per le prossime due stagioni.

14.15 - Doppio arrivo in casa Reggina Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Lorenzo Paolucci, che si trasferisce a Reggio Calabria a titolo definitivo fino al giugno 2022, e anche di Paolo Marchi, che ha firmato fino al 2021.

14.14 - Olbia, Pitzalis firma sino al 2022 L'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Mattia Pitzalis. Il terzino, nato a Cagliari il 4 aprile 2000, ha firmato con il club bianco un contratto di durata triennale con scadenza al 30 giugno 2022.

12.30 - Giana, non solo Douguet. C'è Pedrini Non solo Douguet. La Giana Erminio annuncia di aver trovato l’accordo con Mattia Pedrini, che arriva in prestito dall’Atalanta per un anno, fino al 30 giugno 2020.

12.30 - Giana, in attacco arriva Douguet La Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante classe '98 Gilles Douguet, con un contratto biennale che lo lega alla società biancazzurra sino al 30 giugno 2021.

11.50 - Cavese, nuovo volto in difesa Con una nota ufficiale, la Cavese comunica di aver acquisito a titolo definitivo per due anni con opzione per il terzo, le prestazioni sportive del difensore centrale classe 2000 Manuel Marzupio.

MERCOLEDI' 17 LUGLIO

20:59 - Catanzaro, doppio colpo in entrata - Due nuovi arrivi in casa Catanzaro con gli acquisti del difensore Luca Martinelli, classe ‘88, svincolato dal Foggia e del centrocampista, figlio d’arte Lorenzo Di Livio, classe ‘97, la scorsa stagione alla Robur Siena. Entrambi hanno firmato un contratto triennale coi giallorossi.

19:59 - Vis Pesara, arrivano cinque calciatori dalla Samp - La Sampdoria ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo alla Vis Pesaro i calciatori Axel Campeol, Tommaso Farabegoli, Carlo Romei e Andrea Tessiore. Si trasferisce invece a titolo definitivo un quinto calciatore: Yassin Ejjaki.

19:52 - Padova, preso il terzino Baraye dall'Entella - Il Padova ha ufficializzato l'arrivo del terzino classe '97 Joel Baraye che arriva in prestito con obbligo di riscatto.

19:44 – Cascione si accorda col Bari - Il Bari ha annunciato di aver messo sotto contratto il classe 2000 Bruno Cascione svincolatosi dal Foggia. Il terzino destro ha firmato un contratto triennale col club pugliese.

19:42 – Calcagno firma con la Virtus Francavilla - La Virtus Francavilla ha acquistato il cartellino del classe 2000 Matteo Calcagno la scorsa stagione all’Albissola.

19:31 - Cesena, preso Franco a centrocampo - Il Cesena ha comunicato di aver acquistato il centrocampista classe '92 Domenico Franco dal Rende. Il giocatore ha firmato un contratto biennale.

18:42 - Imolese, arriva Tentoni - L'Imolese ha annunciato di aver acquistato il centrocampista Tommaso Tentoni che ha firmato un contratto fino al 2021.

18:33 - Teramo, preso Pinzauti dal Pontedera - Il Teramo ha comunicato sul proprio sito di aver acquistato dal Pontedera l'attaccante classe '94 Lorenzo Pinzauti. Il giocatore ha firmato un biennale.

18:15 - Casertana, preso il portiere Galluzzo -La Casertana ha comunicato di aver ingaggiato il calciatore Giorgio Galluzzo, portiere classe '98, che nella scorsa stagione ha militato nelle fila del Castrovillari.

18:14 - Pro Patria, dall'Inter arriva anche Lombardoni - La Pro Patria comunica sul proprio sito ufficiale di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Manuel Lombardoni, difensore classe '98, dall'Inter. Il giocatore ha firmato fino al 2022.

18:06 - Reggina, preso Corazza per l'attacco - la Reggina ha acquistato a titolo definitivo il cartellino di Simone Corazza. L’attaccante ha sottoscritto un contratto biennale.

17:43 - Vibonese, arriva l'esterno Tumbarello - La Vibonese rafforza il centrocampo con l’arrivo in mediana di Giorgio Tumbarello. Classe ’96, interno sinistro/destro è reduce da una stagione positiva con la maglia della Cavese.

17:40 - Monopoli, torna Menegatti fra i pali - Il Monopoli ha annunciato il ritorno in biancoverde del portiere Pietro Menegatti che ha firmato con il club pugliese fino al 2021.

17:22 – Pro Patria, arriva Brignoli dall’Inter - La Pro Patria ha annunciato sul proprio sito l’arrivo a titolo definitivo dall’Inter del centrocampista Tommaso Brignoli. Il classe ‘99 ha firmato un contratto fino al 2022 con i Tigrotti.

17:00 - Padova, colpo Mokulu in attacco - Il club biancoscudato ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dell'attaccante Benjamin Mokulu, classe '89, che ha firmato un contratto fino al 2021.

16:52 - Potenza, arriva Yacine - Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Potenza Calcio per la cessione a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione del calciatore Nembot Hemrich Yacine.

16:27 - Fermana, Marcantognini risolve il contratto - Il portiere Gianluca Marcantognini, fresco di medaglia di bronzo con la maglia azzurra alle Universiadi di Napoli, ha rescisso il contratto che lo legava alla Fermana anche in questa stagione.

16.05 - Reggina, dalla Robur Siena arriva Rossi Attraverso una nota ufficiale, la Robur Siena comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Reggina, il calciatore Marco Rossi.

16.03 - Confente e Andreoli alla Robur Siena E' ancora il Chievo Verona a rendere noto di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 le prestazioni sportive dei giocatori Alessandro Confente e Nicola Andreoli alla Robur Siena.

15.03 - Novara, dal Chievo arriva Pogliano E' il Chievo Verona a comunicare di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Cesare Pogliano, classe '98, al Novara.

14.33 - Como, Valsecchi va in prestito al Seregno E' il Seregno a comunicare di essersi assicurato per tutta la prossima stagione il giovane centrocampista Pietro Valsecchi. Il giocatore classe 2000 arriva in prestito dal Como.

13.21 - Fermana, Giandonato ceduto al Piacenza La Fermana comunica che in data odierna è arrivata la cessione a titolo definitivo del centrocampista Manuel Giandonato al Piacenza, dopo aver vestito nella stagione in corso la maglia gialloblù collezionando 31 partite e realizzando tre reti.

12.39 - Reggina, dal Piacenza arriva Bertoncini Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Davide Bertoncini. Il difensore si lega al club amaranto con un contratto biennale.

12.37 - Monza, Palesi in prestito alla Pro Patria Il Monza ha comunicato che Luca Palesi è stato ceduto a titolo temporaneo alla Pro Patria. Il centrocampista classe '97 andrà a giocare nella squadra bustocca.

12.13 - Sicula Leonzio, tesserato Sosa La Sicula Leonzio ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Cristian Nicolás Sosa, classe 1985 che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Arriva dal Fano.

11.34 - Pozzebon è un nuovo giocatore del Gozzano Demiro Pozzebon è un nuovo attaccante del Gozzano: il giocatore - già presente nella lista convocati emanata ieri dal club piemontese - è stato ufficializzato dai canali social rossoblù

11.25 - Monopoli, addestramento tecnico per Mariano Il Monopoli ha comunicato che l'attaccante classe 2000 Christian Mariano ha sottoscritto un contratto di addestramento tecnico. Prodotto del settore giovanile biancoverde, nell'ultima stagione è stato aggregato alla prima squadra.

10.47 - Padova, contratto annuale per Gabionetta Attraverso una nota ufficiale, il Padova informa che è da poco stato formalizzato l’accordo tra il club e l’attaccante brasiliano Denilson Martinho Gabionetta. Il giocatore ha firmato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2020.

10.13 - Paganese, in panchina confermato Erra La Paganese ha comunicato di aver riconfermato mister Alessandro Erra alla guida della prima squadra per la stagione sportiva 2019/2020.

10.12 - Picerno, dal Benevento arrivano Donnarumma e Filogamo E' il Benevento a comunicare di aver perfezionato gli accordi per il trasferimento a titolo temporaneo con opzione e contropzione dei calciatori Alessio Donnarumma e Biagio Filogamo al Picerno.

10.10 - Tris di acquisti per la Pergolettese Con una nota ufficiale, la Pergolettese comunica gli acquisti di Alessio Girgi, terzino mancino classe 2000 scuola Atalanta; Simone Ferrari, centrocampista classe '99 proveniente dal Brescia; Enrico Romeda, portiere classe '99, la scorsa stagione al Darfo Boario.

MARTEDI' 16 LUGLIO

20:23 - Monopoli, arriva il portiere Antonino - Il Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vittorio Antonino, fino al 30 giugno 2021.

20:12 - Imolese, preso l'attaccante Vuthaj - L’Imolese Calcio rende noto di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dardan Vuthaj. L’attaccante albanese, autore di 17 reti nello scorso campionato di Serie D, ha firmato un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il secondo.

20:06 - Carrarese, preso Badan - L'Hellas Verona ha ceduto in prestito alla Carrarese il difensore classe '98 Andrea Badan.

18:52 - Monopoli, arriva Tuttisanti dal Fasano - Il Monopoli ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Alessio Tuttisanti, centrocampista classe '99, dal Fasano. Il calciatore ha firmato un contratto di un anno coi biancoverdi.

18:35 - Pontedera, preso il difensore Cigagna - Il Pontedera con una nota sul proprio sito ha annunciato l'arrivo dalla Reggio Audace del difensore classe '99 Emanuele Cigagna.

18:05 - Monza, Ceccarelli ceduto alla Feralpisalò - Tommaso Ceccarelli, attaccante classe '92, lascia il Monza e si trasferisce a titolo definitivo alla Feralpisalò dove aveva già militato sei stagioni fa. Lo comunica il club brianzolo.

18:01 - Alessandria, biennale per Castellano - L'Alessandria sul proprio sito ufficiale ha annunciato di aver acquistato il centrocampista Fabio Castellano lo scorso anno alla Juve Stabia. Il classe '98 ha firmato un contratto biennale coi piemontesi.

17:20 - Ravenna, preso il portiere Cincilla - Il Ravenna ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con Matteo Cincilla. Il portiere classe '94, lo scroso anno al Renate, ha firmato un accordo biennale.

16:56 - Il Gozzano conferma Bruzzaniti - Giovanni Bruzzaniti sarà un giocatore del Gozzano anche per il campionato 2019/2020. Il giovane attaccante classe 2000 la scorsa stagione ha esordito tra i professionisti, collezionando 8 presenze e 1 goal.

16:41 - Sudtirol, colpo Rover per l'attacco - Il Sudtirol ha annunciato l’arrivo in prestito annuale dell’attaccante esterno Matteo Rover, classe ‘99, dall’Inter. Il giocatore nella passata stagione ha vestito le maglie di Vicenza e Pordenone conquistando con quest’ultimi la promozione in Serie B.

16:37 - Monopoli, rinnovo per Mercadante - Il Monopoli sul proprio sito ufficiale ha annunciato il rinnovo fino al 2021 di Mario Mercadante, difensore classe '95.

16:15 - Fermana, preso il centrocampista Ricciardi - La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo con l’esperto centrocampista Luca Ricciardi, classe '89, lo scorso anno all'Olympia Agnonese.

16:06 - Triestina, dall'Udinese arriva Ermacora - La Triestina ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'arrivo in prestito secco dall'Udinese di Federico Ermacora, classe 2000, terzino sinistro che può agire anche da centrale.

15:55 - Manfrè Cataldi firma con la Sicula Leonzio - La Sicula Leonzio ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo dell'esterno offensivo classe '99 Matteo Manfrè Catald. Per lui nella scorsa stagione con l’Acireale sono state 33 le presenze e 6 i gol segnati.

15:06 - Potenza, arriva l'attaccante Ferri Marini - Col consueto selfie con il presidente Caiata, il Potenza ha ufficializzato l'ingaggio di Daniele Ferri Marini. Attaccante classe '90, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Mantova.

13.45 - Padova, annuale per Manuel Daffara - Il Calcio Padova informa che è da poco stato formalizzato l’accordo tra il Calcio Padova e il difensore Manuel Daffara. Il giocatore ha firmato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2020.

13.35 - Rende, poker di acquisti per i calabresi - Il Rende Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei difensori Luca Bruno (96) e Ciro Sicuro (00) e degli attaccanti Luca Scimia (99) e Raimondo Lucera (00). I nuovi giocatori, che arrivano in biancorosso a titolo definitivo, sono già a disposizione del tecnico Andreoli per l’inizio del ritiro-precampionato.

12.47 - Bari, fatta per Costa e Folorunsho- La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con prestito biennale dalla SSC Napoli, i diritti delle prestazioni sportive dei calciatori Filippo Costa (21 maggio 1995, Noventa Vicentina) e Michael Folorunsho (7 febbraio 1998, Roma).

12.34 - Potenza, confermato Jacopo Murano - Il Potenza ha comunicato con il tipico selfie social con il presidente Salvatore Caiata il rinnovo dell'attaccante Jacopo Murano.

12.33 - Arzignano, biennale per Daniele Rocco- L'Arzignano Valchiampo ha comunicato ufficialmente di aver acquisito su base biennale il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante classe 1990 Daniele Rocco.

12.15 - Potenza, ecco Silvestri in difesa Il Potenza comunica di aver perfezionato l’acquisto del giocatore classe ‘93 Luigi Silvestri dalla Vibonese a titolo definitivo oneroso.

11.35 - Como, dal Chievo arriva Solini E' il Chievo Verona, attraverso una ufficiale, a comunicare di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Matteo Solini, difensore classe 1993, al Como.

11.08 - Picerno, tesserato Bertolo Attraverso una nota ufficiale, il Picerno comunica che Francesco Bertolo è un nuovo giocatore rossoblù.

10.45 - SudTirol, il rinforzo difesa è Polak Il Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo per due anni, quindi fino a giugno 2021, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jan Polak.

10.44 - Monopoli, tesserato Arena Il Monopoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Arena fino al 30 giugno 2022.

10.04 - Tris di rinnovi in casa Gozzano Con una nota ufficiale, il Gozzano comunica un tris di rinnovi. Vestiranno ancora la maglia rossoblù Riccardo Secondo, Nicoló Tordini e Nicoló Palazzolo.

LUNEDI' 15 LUGLIO

