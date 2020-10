Livorno, la squadra risponde presente. Ma la società sta nuovamente latitando

Una reazione di orgoglio, ma non basta certo quello per sistemare vicenda extra non legate al campo: il Livorno, in quel di Olbia, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, centrando un punto importante per la classifica, ma a livello societario i nodi sono sempre tutti da sciogliere.

Anche se oggi potrebbe essere il D-day. Scade infatti la prelazione che il presidente Rossettano Navarra può esercitare sulle quote della maggioranza, ma, dato che nei giorni scorsi avrebbe ceduto a titolo gratuito il suo 21% al sindaco (operazione non legalmente possibile), viene difficile ipotizzare che rilevi la maggioranza del club. Di cui per altro voleva consegnare i libri in tribunale. Rimane quindi da capire se ci sia la volontà del numero uno labronico a cedere a Banca Cerea e al gruppo Carraro (con Giorgio Heller che, come dichiarato ai microfoni di TMW, sarebbe già pronto a riorganizzare la società) le proprie quote. La situazione è chiaramente caotica.

E nessuno, per altro, sta adempiendo alla parte di fideiussione che consentirebbe il tesseramento di circa cinque giocatori che porterebbero a 21 gli elementi a disposizione di mister Alessandro Dal Canto.

Turno infrasettimanale alle porte, il Novara sta per arrivare in Toscana: che succederà?