Livorno, venerdì possibile assemblea dei soci. Se mancherà il numero legale si andrà al 25/11

vedi letture

In attesa di una schiarita sul fronte stipendi, con un comunicato atteso nelle prossime ore, in casa Livorno si guarda al futuro. Venerdì è stata infatti convocata l’assemblea dei soci per la ricapitalizzazione anche se non è detto che si raggiunga il numero legale. In questo caso tutto verrebbe rinviato al 25 novembre con i tifosi labronici che dovranno vivere altri giorni di attesa per capire quale sarà il destino del club amaranto. Lo riferisce Livornolive.it.