Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Massimo Londrosi, che interviene sulla questione Pro Piacenza: "Aspettiamo con una certa trepidazione le decisioni delle autorità sportive preposte a decidere sulla questione Pro Piacenza che da quattro partite non scende in campo. Leggo che si fa riferimento all'appuntamento del consiglio federale del prossimo 30 Gennaio per regolare i conti con questa società e le altre inadempienti per la questione fideiussione. Per quanto riguarda il Pro Piacenza mi limito ad osservare che quella data è troppo lontana: i calciatori della prima squadra del Pro e del settore giovanile stanno scontando le conseguenze di una situazione societaria inaccettabile nota da tempo a chi deve prendere una decisione finale su questa vicenda ed hanno necessità di potersi tesserare al più presto da altra parte per evitare di rimanere inattivi e senza stipendio per un anno intero. Si trovano bloccati mentre altri possono trasferirsi essendo periodo di mercato. Loro malgrado subiscono un'ingiustizia ed a danno si somma ulteriore danno. Bisogna che si prenda al più presto una decisione".