Lucarelli: "Voglia di rivincita e la volontà di vincere. Questo mi accomuna alla Ternana"

Il nuovo percorso della Ternana ha preso il via, e nella giornata di ieri, come riferiscono i canali ufficiali del club, si è presentato alla piazza Cristiano Lucarelli. Queste le parole del tecnico: “Negli occhi del presidente e del diesse ho visto la giusta voglia di rivincita e la volontà di vincere, questo ci accomuna. Ho fatto molta gavetta volontaria, partendo dal basso. Questo è stato un elemento di crescita notevole, soprattutto nelle difficoltà. Sono certo di aver trovato alla Ternana l’ambiente giusto per me, sano ed ambizioso. Riguardo al modulo di gioco non sono un integralista, ho giocato sia a 4 che a 3, in base alle rose che ho avuto a disposizione, forse per la prima volta in questa stagione avrò la possibilità di pianificare con un po’ di tranquillità assieme al direttore Leone. I giovani? Io ci ho sempre puntato, li ho lanciati, è una questione di filosofia. Dobbiamo avere sempre il giusto atteggiamento propositivo e mai piangerci addosso. L’obiettivo è anche quello, naturalmente, di regalare gioie ed emozioni ai tifosi. La verità è che il calcio è si un gioco, ma non è uno sport come tutti gli atri, portandosi con se un carico di emozioni incredibili”.