Lucchese, Ceniccola: "Proposta Ulisse irricevibile. Nulla da De Feo"

Enrico Ceniccola, consulente dimissionario della Lucchese, è così intervenuto ai microfoni di gazzettalucchese.it: "Non mi risulta un'udienza prefallimentare, non ne ho notizia, l'unica cosa che so è che c'era il 10 aprile un'udienza per un pignoramento, quello dello studio Vannucci e associati (che teneva la contabilità della Lucchese ndr). Dalla segreteria della Lucchese solo all'ultimo hanno fatto in modo di farcelo sapere, praticamente era stata anticipata l'udienza e lo abbiamo saputo quando ormai l'udienza era passata".

Sulle trattative sfumate per l'acquisizione del club: "L'avvocato De Feo non ci ha mai trasmesso una proposta e nemmeno l'accettazione per la riservatezza dei dati contabili. Ulisse ci ha trasmesso anche una proposta, che per come è formulata è irricevibile. chiede a Castelli di farsi carico, lui o Moriconi, dei debiti non tributari e del pagamento degli stipendi sino a giugno e di farsi carico del licenziamento di Obbedio e Ghilardi prima del passaggio societario. Siamo al lavoro con i legali per cercare una soluzione che eviti lo scenario estremo, ovvero il fallimento. Contiamo di trovarla prima di Pasqua".