Fonte: Tuttoc.com

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Torna a parlare Alessandro Nuccilli, che aggiunto da Gazzettalucchese.it, annuncia il suo arrivo a Lucca: "Verrò mercoledì 27, quel giorno sarò ricevuto dal sindaco Tambellini, che mi ha fissato per le 15 un appuntamento. Voglio incontrarlo per fargli capire la serietà del progetto che è dietro il mio acquisto, poi intendo incontrare anche il presidente Ghirelli. Ho parlato anche ieri con Castelli, se non cambia lui idea, la Lucchese sarà mia, ma non credo proprio ci ripensi. Abbiamo concordato, e gli avvocati sono al lavoro, di far slittare al 29 marzo la data entro cui poter far il passaggio: voglio attendere di capire cosa succederà nella sentenza di appello per la fideiussione".