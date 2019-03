Lucchese, vertice con Nuccilli per il sindaco: "Incontro soddisfacente"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Alessandro Nuccilli, aspirante acquirente della Lucchese, oggi si è incontrato con Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca. Il primo cittadino, come riportato da gazzettalucchese.it, ha dichiarato: "E' stato un incontro soddisfacente per quanto interlocutorio e cordiale. Nuccilli mi ha presentato un suo progetto sportivo e alcuni elementi a garanzia che dovremo valutare. Se sarà decisiva la sentenza di appello sulla fideiussione? No, a quanto ho capito. Quanto all'ipotesi, ventilata dall'amministratore Ottaviani, che dietro di lui ci siano altri, ha detto che se dovesse profilarsi persone ancora più facoltose è disposto a fare un passo indietro".

"Da parte nostra abbiamo ripetuto che cerchiamo, dopo averne viste di tutti i colori, persone che corrispondano a tre criteri: chiarezza, trasparenza e affidabilità. Da parte sua c'è stata la disponibilità a farsi carico delle spese immediate che ho provato a quantificargli. In ogni caso ha parlato di una soluzione in tempi rapidi e siamo rimasti d'accordo che si rifaranno vivi loro".