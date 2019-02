© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Matera, il calcio in offside nella città dei sassi". Guarda alla Serie C, nel dettaglio al Matera, La Gazzetta dello Sport. I sassi - si legge - non rotolano e adesso nemmeno più il pallone. Il calcio si è fermato a Matera. La città che da 'infamia nazionale' (Palmiro Togliatti, 1948) è diventata patrimonio mondiale dell’Unesco e oggi Capitale europea della Cultura 2019, riscopre la vergogna nello sport più popolare, esattamente 40 anni dopo aver conquistato per la prima e unica volta la B. Tutto è finito a San Valentino, con 34 punti di penalizzazione (lunedì diventati 42).