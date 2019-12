© foto di Federico Gaetano

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. I versi di questa canzone, molto spesso abusati, si addicono bene all’idea che sta circolando sempre più in casa Modena per rinforzare la rosa a gennaio con un grande attaccante. Secondo Parlandodisport.it la dirigenza gialloblù avrebbe infatti messo nel mirino Pablo Granoche, centravanti classe ‘83, attualmente in forza alla Triestina dove ha sengato finora 5 reti.

Per El Diablo si tratterebbe di un ritorno visto che a Modena ha giocato dal 2014 al 2016 segnando 41 reti in 91 presenze in Serie B e diventando idolo dei tifosi nonostante la retrocessione in Serie C. A dare credito a questa ipotesi la presenza del trio Salvatori, Sghedoni e Cesati a Imola per assistere alla sfida fra i padroni di casa e la Triestina.