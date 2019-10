© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Modena Mauro Zironelli ha parlato dopo aver incontrato la società per chiarirsi dopo lo sfogo al termine della sfida contro l’Arzignano. “Ho avuto una reazione sbagliata, ho parlato di pancia e dovevo essere razionale. - esordisce Zironelli come riporta il sito del club emiliano - Quando vado a giocare a Vicenza, con la mia squadra ho sempre aspettative molto più alte rispetto alle altre gare, qui a Modena sento ancora di più il senso di appartenenza. Questa mattina ci siamo incontrati con la società e nell’appuntamento ho dato spiegazioni e risposte sull’accaduto perché il responsabile sono io. La prestazione fatta dal Modena con l’Arzignano è colpa mia e ne sono l’unico responsabile. Al termine del match ho agito d’impulso, preso dalla rabbia, con tutto il rispetto per gli avversari, ero deluso dal non aver vinto l’incontro. Tutti insieme dobbiamo stare uniti per centrare gli obiettivi del nostro club”.