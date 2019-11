© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Ai microfoni di tuttobari.com, ha parlato l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, che tra le altre, ha parlato anche del Bari: "Bisogna vedere se arriva la B, per adesso non vedo le caratteristiche giuste. Il Bari non naviga nelle altissime posizioni di classifica. Nuovi investimenti a gennaio? Non sono un indovino. Non conosco la mentalità e le intenzioni di De Laurentiis. Bisogna vedere se vorrà lasciare a breve il Napoli e poi cercherà di portare avanti il Bari nel migliore dei modi, visto che lo ha comprato e ha interesse a farlo salire di categoria. Credo che alla lunga si proietterà sul Bari, immediatamente no".