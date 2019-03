© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benjamin Mokulu, attaccante classe ’89, è arrivato a gennaio e ha fatto sentire fin da subito il suo peso in avanti per la compagine bianconera. “Quando mi han detto che la Juventus mi cercava sono scoppiato a ridere: pensavo che il mio procuratore mi prendesse in giro - ha detto il giocatore ai microfoni di Tuttosport -. E più insisteva e più non ci credevo. Quando ho realizzato che fosse tutto vero ho firmato subito”. La M2, il modo in cui è soprannominata la coppia Maviddi-Mokulu, gli piace: “E’ un bel nome che ci hanno dato i giornalisti - dice -. A inizio campionato volevo fare 15 gol, poi mi sono scontrato con la realtà di un campionato tosto: la Serie C è un torneo difficile e complesso, qui ci sono molti giocatori esperti che arrivano da categorie superiori. Però c’è l’incognita stadio: a volte il terreno è in pessime condizioni rendendo più difficile una giocata piuttosto che un passaggio. Chi mi ha sorpreso di più? Nicolussi Caviglia, ha un bel futuro davanti a lui”.