Monopoli, Lopez: "Incontro per il rinnovo di mister Scienza"

© foto di Gabriele La Torre

Onofrio Lopez, presidente del Monopoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne di TuttoC.com in merito ai programmi futuri del club pugliese: "Ripartiremo dallo zoccolo duro della squadra di questi ultimi due anni, dai punti fermi, tra i quali sicuramente Donnarumma, per affrontare quello che sarà un girone molto importante. Con mister Scienza a breve ci incontreremo. La nostra volontà è quella di rinnovare il contratto dell'allenatore, vedremo di trovare il giusto accordo. I calciatori sotto contratto saranno il punto di riferimento, andranno via solo e soltanto in caso di offerte irrinunciabili. Altrimenti resteranno e in diversi prolungheranno. Tutte le valutazioni tecniche, mister e giocatori, saranno prese in pieno accordo con il responsabile dell'area tecnica Massimo Cerri, che per altro sta già lavorando per rende la squadra ancor più competitiva. Abbiamo puntato alcuni giovani interessanti che potrebbero arrivare in prestito dalle categorie superiore. Comunque il nostro obiettivo primario è ripartire dagli elementi chiave della rosa".