Monza, altro colpo in arrivo: vicino il fratello del milanista Paquetà

Lucas Paquetà è stato il colpo di mercato in questo gennaio per il Milan. Anche il fratello del nuovo 39 rossonero Matheus Paquetà è pronto ad approdare in Italia. Secondo quanto riportato da MilanNews l'attaccante 23enne è in procinto di diventare un nuovo calciatore del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in Serie C.