Cristian Brocchi, allenatore del Monza, a margine del successo sul Ravenna, in vista del match di Coppa Italia Serie C di mercoledì contro il Novara, ha dichiarato: "Ci saranno cambiamenti come accaduto in queste ultime 3 partite. Siccome ritengo che abbiamo costruito una squadra con 2 giocatori forti in ogni ruolo non sarà un problema cambiarli. Avremo le solite difficoltà ma dobbiamo avere la pazienza di portare la squadra in condizione e per farlo si passa anche dalla gara di Coppa facendo ruotare tutti i giocatori. Paquetà? E' un po' prestino, è arrivato da poco, non ha lavorato con noi a Malta e non può giocare in campionato. Potrebbe essere che decida di portarlo in panchina di modo da fargli capire dove è arrivato, però voglio valutare chi starà meglio e avrà il piglio giusto per affrontare una partita importante".