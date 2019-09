Monza, Brocchi: "C'è grande entusiasmo, ma cammino ancora lungo"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha commentato il derby vinto contro il Como: “C'è grande felicità per aver vinto una partita sofferta, in cui abbiamo avuto alcune occasioni anche prima del gol - riporta TuttoC.com -. È stata una bella partita, giocata bene da entrambe ma abbiamo avuto noi più occasioni. Mi sento comunque di fare i complimenti all'avversario: il Como è una bella squadra, che ha fatto una partita gagliarda, sapevamo di dover soffrire poi siamo venuti fuori con la nostra qualità. È’ una vittoria che vale doppio perché l'avversario è di tutto rispetto. Viviamo una situazione particolare di fiducia: c'è grande entusiasmo attorno a noi. Non si potrà vincere sempre, ma ogni partita sarà una battaglia. E' il nostro anno? Piano con l'entusiasmo, mancano soltanto tre partite in meno. il cammino è ancora lungo”.