Monza, Brocchi&Co possono scrivere la storia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Unica squadra di Serie C a punteggio pieno, con la voglia di un altro record: il Monza non ha intenzione di fermarsi, e la gara di domani in quel di Lecco può valere la storia.

Le quattro vittorie finora centrate (contro Pro Patria, Novara, Como e Pro Vercelli), in altrettante gare giocate, hanno richiamato alla mente la lontana stagione 1966-67, nella quale i brianzoli, come mai era accaduto prima, ottennero quattro successi consecutivi in avvio di stagione battendo Trevigliese, Como, Pro Patria e Udinese, salvo poi essere fermati alla 5^ dalla Cremonese. Il record è stato eguagliato, ora c'è solo da batterlo.