Monza, Brocchi: "D'Errico capitano e Fossati vice, vi spiego perché"

Con l'addio di Guidetti (sbarcato alla Feralpisalò) e Riva (ora all'AlbinoLeffe), in casa Monza era necessario trovare un nuovo capitano così come un nuovo vice. A spiegare la scelta di affidare la fascia a D'Errico e in seconda battuta a Fossati è stato mister Cristian Brocchi al termine della vittoria contro la Virtusvecomp Verona: "L'ho scelto per due motivi. Il primo è perché Ciccio nell'ultimo mese, prima della sosta, mi ha dato dimostrazione di essere un ragazzo che voleva crescere. Qui a Monza è stato idolatrato e coccolato perché era quello che faceva divertire tutti. Io gli ho chiesto di smettere di pensarla così e di fare il D'Errico che non si accontentava della C ma che aveva l'ambizione di andare in categorie superiori. Ci siamo guardati in faccia e mi ha fatto una promessa. Nelle ultime partite che ha giocato ho visto un ragazzo diverso e ho scelto lui. Poi perché secondo me era giusto seguire Monza e i suoi tifosi che hanno spinto molto perché lui indossasse la fascia, essendo del vecchio corso, coloro che hanno portato il Monza tra i professionisti. E poi ho scelto un vicecapitano di un nuovo corso, che rappresentava un grande numero di giocatori nuovi: ho scelto Fossati, sempre legandomi a un discorso importante come quello dei tifosi, visto che Fossati è nato a Monza. La società ha dato un segnale forte che è quello del 'sarà romantico'. Dobbiamo pensare di unirci tra noi e con la nostra gente che tifa per noi, che ci sostiene e ci aiuta: è di fondamentale importanza".