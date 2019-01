Monza, Brocchi gongola: "Sono molto soddisfatto del mercato"

Fonte: tuttoc.com

Intercettato da monza-news.it prima della partenza per il ritiro maltese, il tecnico del Monza Cristian Brocchi si è detto felice per le operazioni già portate a termine dalla società nel calciomercato invernale: "Non ho ancora deciso il modulo che verrà impiegato nella seconda parte di stagione. Dipenderà dalle gare che andremo ad affrontare. Ovviamente sono molto soddisfatto del mercato fatto finora dalla società. Il capitano? Lo deciderò nei prossimi giorni".