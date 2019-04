Monza, Brocchi: "Ritorno sarà battaglia. Più uniti siamo, più forti siamo"

Fonte: tuttoc.com

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, è intervenuto in sala stampa al termine del 2-1 nella finale di andata di Coppa Italia Serie C contro la Viterbese: "Avrei preferito che una delle due occasioni si concretizzasse - ha esordito riferendosi al tris mancato prima da Brighenti e poi da Marchi. - Sappiamo che il ritorno sarà una battaglia. La squadra, al netto dei primi 10 minuti, ha giocato bene". Per l'allenatore biancorosso anche qualche parola dura nei confronti di qualche tifoso della tribuna: "I nostri tifosi della curva cantano per 90' e lo hanno fatto anche a Bergamo dove abbiamo fatto una figura barbina. Mentre una decina di tifosi della tribuna contestano sempre. Oggi a un certo punto ho scaricato la tensione e me la sono presa con loro. Più uniti siamo più forti siamo".