Monza, Galliani: "Brocchi confermato in panchina al 100%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne di EsteNews arrivano alcune dichiarazioni di Adriano Galliani, ad del Monza, in merito al futuro della panchina del club brianzolo dopo l'eliminazione dai playoff promozione: "Con l'Imolese siamo usciti perché loro avevano fatto più punti di noi sull'intero campionato. Da gennaio quando siamo arrivati avevamo due obiettivi: andare in B e vincere la Coppa Italia. La Coppa l'abbiamo persa al 93' della gara di ritorno e vincendola saremmo stati testa di serie e avremmo passato il turno. Siamo arrivati vicini ai nostri obiettivi, vedremo se riusciremo a raggiungerli l'anno venturo. La squadra grosso modo sarà questa, cercheremo di rafforzarla ulteriormente. Brocchi sarà in panchina al 100%".