Monza, la C solo di passaggio? Intanto è primato in classifica

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"In Serie C siamo solo di passaggio. Vogliamo andare in B e, nel giro di 24 mesi, raggiungere la Serie A con il nostro Monza. Non dovete ringraziare me per quanto stiamo facendo. Io ci metto la mia grande passione, ma i soldi sono di Silvio Berlusconi che è oggi il primo tifoso della squadra. E’ grazie a lui se il Monza diventerà una società modello, capace di vincere e di imporre il proprio gioco, ma sempre rispettando gli avversari e le regole del fair-play": un mantra ormai, ma è quello che l'Ad del Monza Adriano Galliani ripete ormai spesso.

L'accoppiata che fece sognare il Milan - Il duo Berlusconi-Galliani è andato formandosi nuovamente lo scorso anno, quando i due si sono riuniti il 28 settembre 2018 per dare vita all'esperienza Monza, dopo i trionfi ottenuti con il Milan. Patria di Galliani, quella brianzola, Berlusconi lo asseconda e in poco più di 6 mesi stravolgono una società che era partita con delle ambizioni ma probabilmente non così alte come quelle che possono garantire due personalità che nel mondo pallonaro non hanno certo bisogno di presentazioni. La promozione in B, però, non arriva, ed è quindi subito lavoro per imbastire la stagione attuale.

Il mercato - Sistemate tante pedine della vecchia gestione, che non rientravano più nei piani tecnici, il club blinda capitan D'Errico - un acquisto non acquisto che sarà sicuramente fondamentale - e arricchisce una rosa già altisonante con elementi del calibro di Lamanna tra i pali, Bellusci e Franco in difesa, il promettente Gliozzi e la certezza Finotto in avanti. E questo solo per citarne alcuni. Una rosa all'altezza degli obiettivi.

L'avvio di stagione - Le aspettative non sono state disattese. I brianzoli sono l'unica compagine a pieno punteggio in Serie C: 12 punti ottenuti in 4 gare giocate, con 6 gol fatti e uno subito. Il torneo è indubbiamente ancora lungo, ed è presto per fare bilanci, ma qualche indizio inizia a esserci. Almeno per ipotizzare che quella Serie A da centrare in 24 mesi si avvicina per davvero.