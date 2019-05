Monza, Palladino verso l’esclusione dai play off

L’avventura di Raffaele Palladino con il Monza potrebbe essere terminata, almeno per questa stagione, con la finale di Coppa Italia Serie C. L’esperto attaccante intatti, come riferisce Tuttosport, potrebbe non essere iscritto nella lista per i play off che i biancorossi disputeranno a partire da domenica. Palladino è infatti reduce da qualche problema fisico e pur essendo rientrato in gruppo difficilmente sarà a disposizione di Brocchi per gli spareggi promozione visto che a fargli posto dovrebbe essere un altro over.