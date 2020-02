© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

"Sono molto contento per l'esordio e di aver fatto un gol importante per la squadra e la tifoseria in derby sentito. Non potevo immaginare un esordio migliore": parola di Samuele Neglia, fresco acquisto della Fermana, che al suo esordio in maglia gialloblù ha deciso con un eurogol il derby contro la Sambenedettese. Ai microfoni di tuttoc.com, l'attaccante parla poi della trattativa che lo ha portato nelle Marche: "Non è stata una trattativa semplice, ero a Bari e spostarsi non era semplice anche per varie situazioni. Poi la volontà della Fermana e con la mano del direttore che mi ha convinto di fare questa scelta si è conclusa questa trattativa in prestito. L'obiettivo principale è la salvezza. Bisogna volare basso e proveremo a fare i punti che serviranno a raggiungere il prima possibile la salvezza".