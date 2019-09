© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In un'intervista rilasciata ai microfoni di tuttoc.com, ha parlato lo svincolato Raffaele Nolè, reduce dall'esperienza con la Virtus Verona, e ora alla ricerca di una nuova sistemazione: "In Serie C c’è ancora poca forza economica, al massimo 10-15 club riescono a fare un mercato ottimo: per il resto ci sono pochi introiti, si deve lottare per la sopravvivenza della società, il passo falso è uno dei pericoli cui stare maggiormente attenti. Io sto bene, e ho voglia di dimostrarlo tra i pro: dopo il corso a Coverciano, mi sto allenando, grazie alla disponibilità del presidente Cupparo, con il Francavilla Insinni, mi permettono di svolgere con loro le sedute. Un paio di situazioni in essere ci sono, ma se arrivasse anche qualche proposta dalla Serie D, un club competitivo, valuterei”.