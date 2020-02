vedi letture

Novara, Buzzegoli: "Doppietta evento raro. Non accadono spesso certe soddisfazioni"

Intervistato da Tuttoc.com il centrocampista del Novara Daniele Buzzegoli, autore di una doppietta nell’ultima gara di campionato contro il Gozzano, ha parlato anche del suo rapporto con il club piemonte dove è tornato lo scorso anno dopo averci giocato dal 2012 al 2016 e degli obiettivi: “Non accade spesso di prendermi queste soddisfazioni, anzi devo dire che si tratta di un evento molto raro. Per me è stata una giornata del tutto particolare. Nel dettaglio, il primo è venuto sugli sviluppi di un calcio piazzato mentre il secondo sono stato fortunato perché un mio tiro è stato deviato da un difensore avversario, altrimenti il portiere l'avrebbe parato. Comunque vale uno lo stesso. - continua Buzzegoli - Con la mia famiglia ci siamo stabiliti qui, ci troviamo bene, abbiamo trovato la nostra dimensione. Mi piace come la gente segue le vicende della squadra, io mi sento molto legato sia con la società e con la città, non è un caso che questa per me sia la sesta stagione complessiva con questa maglia. Obiettivi? Questo è un campionato molto equilibrato, so che rischia di essere una grande banalità, ma è veramente così. Escluso il Monza, che fa un campionato a sé, per il resto tutti possono vincere con tutti. Ci sarà una grande lotta per ottenere i migliori piazzamenti play off, anche perché il girone di ritorno è molto più difficili, ci sono compagini in cerca di punti per la salvezza, spesso affrontiamo squadre di qualità ed esperienza".